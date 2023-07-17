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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أول نقود بطريقة برايل| كفيف يكتشف خطأ في العملة الجديدة فئة الـ 20 جنيهاً.. تفاصيل

صدى البلد

تمكن أستاذ جامعي مكفوف، من اكتشاف خطأ في فئة الـ20 جنيها الجديدة من العملة، وذلك بعد أن شعر بالحزن الشديد عند إمساكها بيده.
 

 

 فئة الـ 20 جنيها
 

ويعمل الدكتور رامي مصطفى، المدرس في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ولاحظ أن الرقم الموجود على الورقة لا يشير إلى أنها فئة الـ20 جنيها، على الرغم من وجود كتابة برايل للمكفوفين عليها. 

الدكتور رامي مصطفى

ويتطلع الجميع إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الخطأ الذي أثار الكثير من الجدل.

 

7 وليس 20

وأوضح الدكتور رامي مصطفى، المدرس في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، أن الرقم الموجود على فئة الـ20 جنيها الجديدة من العملة يتكون من 4 نقاط 1245، وأن هذا الرقم يشير بطريقة برايل إلى الرقم 7 وليس الرقم 20 الذي يحتوي على رقمين.
 

وأضاف أن أي شخص كفيف إذا رأى هذه العملة سيقول إنها رقم 7 فوراً، مشيراً إلى أنه يجب وضع العلامة الأصلية دائماً كي تكون بطريقة برايل 20 أيضاً. 

وتثير هذه المعلومات جدلاً واسعاً حول كيفية تفادي هذا الخطأ في العملات الجديدة التي تصدرها البنوك.

 

متاحة منذ أقل من شهر

 

وبدأت البنوك في 21 يونيو الماضي في إتاحة النقود البلاستيكية الجديدة من فئة الـ20 جنيها، التي طرحها البنك المركزي.
 

 الأولى التي يتم طرحها بطريقة برايل
 

وتتميز هذه الفئة من العملة بأنها الأولى التي يتم طرحها بطريقة برايل باستخدام تقنيات متطورة، مما يتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية. 

ومن المتوقع أن تساعد هذه التقنية الجديدة المكفوفين والمعاقين بصريا في التعامل بشكل أفضل مع العملة الجديدة، وتسهل عليهم عملية التحويل والتداول بها في المجتمع.

جنيها العملة التربية الموسيقية جامعة حلوان التفاصيل الخطأ برايل

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