وزارة الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ 67 مصابا بإحدى قرى قنا

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الوزارة تتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا.



وقال قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن أعراض الإعياء بقرية العليقات بقنا شائعة في أمراض البرد والأنفلونزا، وجميع الحالات بالقرية من بسيطة إلى متوسطة، ولا يوجد أي خوف، والتعامل طبيعي جدًا داخل القرية، ولا يوجد ما يستدعي القلق.



وواصل قنديل، " متواجدين في القرية وتم فحص المياه في محطات المياه والمنازل، وتم تقسيم المنطقة لمربعات وتم الحديث مع الأهالي وبحث حالتهم الصحية ، وتم فحص عينات من المياه والصرف الصحي والبعوض، والحالات المرضية المختلفة،

و أشار، إلى أنه يوجد 67 حالة مرضية أعمارهم مختلفة، و 10% أطفال، ولكن معظم الحالات المرضية من كبار السن، ومعظمهم يعاني القيء والاسهال وآلام في المعدة".

يمكن علاج المرض بالمنازل



وذكر أن النتائج الخاصة بالمرضى لم تخرج بعد، والأعراض بسيطة لمتوسطة وتحصل على علاجها بالمنازل.



يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.