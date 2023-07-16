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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

ارشيفية
ارشيفية

أكد ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان موجه الارتفاع في درجات الحرارة سجلت اليوم الاحد اعلى ارتفاع لها حيث سجلت  39 درجة في القاهرة،  بينما بلغت 44 في جنوب البلاد .
وكشفت “شاكر”، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور عبر فضائية etc  والمذاع مساء اليوم الاحد، أن الموجه الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل،  وهي أطول مدة لن تنكسر فيها الموجه الحارة،  منوهة إلى ان شهري يوليو واغسطس  من اكثر الشهور تأثرا بالموجات الحارة .


وعللت “شاكر”، ارتفاع الحرارة بتأثير منخفض الهند الموسمي والذي يؤثر على الأجواء في مصر برياح بين شمالية شرقية، شمالية غربية مما يسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع وجود القبة الحرارية هو مرتفع جوي لطبقات الجو العليا، و الذي يتسبب في حجب درجات الحرارة  المرتفعة في طبقات قريبة من سطح الأرض ويحجز نسب الرطوبة المرتفعة، وبالتالي  يؤدي لارتفاع كبير في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة .

درجات الحرارة في القاهرة تتراوح بين 36 و 37 

وأكدت ان درجات الحرارة تتراوح في القاهرة من 36 و37،  السواحل الشمالية تتراوح من 32 الي 33،  وفي جنوب البلاد من 44 الي45 ولكن الرطوبة ستكون منخفضة .
وأشارت الي ان دول جنوب وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ستتأثر ها العام بظاهرة “النينو تي” بدأت من شهر يونيو ،  يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة المحيطات مما يتسبب في حبس درجات الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي،  وبالتالي زيادة درجات الحرارة على اليابسة.


تابعت، أن تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اكد أن الأسبوع الماضي كان اعلى درجات الحرارة قياسية على مستوى العالم حيث بلغ متوسط درجة الحرارة بلغ 17 .2 ، مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في 2016 16. 6 .
 

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الموجة الحارة ارتفاع درجات الحرارة

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