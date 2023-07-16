وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الرئيس السيسي أكد أن قارة إفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من التغير المناخي ولم تنل التمويل الكافي، خاصة في ظل معاناتها من شدة الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات وهو ما يؤثر على عمليات التنمية.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر فعلت المبادرة الإفريقية للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة في مدينة شرم الشيخ، منوهة بأن الرئيس السيسي أكد أن الجهد المبذول بشأن قضية المناخ أقل بكثير عن المطلوب للحد من آثار السلبية، حيث فعلت صندوق الخسائر والأضرار وهو نجاح تاريخي حققته في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي.

وشددت الوزيرة، على أن مصر مستمرة في مسارها بشأن قضية المناخ، وقضية المساهمات الوطنية لتقليل الانبعاثات في قطاع البترول والنقل، مشددة على أن مصر ملتزمة باتفاقها في القضية لتكون المثال الذي يحتذى به.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات، مضيفة أن مصر لديها مشروعات متعددة في الهيدروجين الأخضر.