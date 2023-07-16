الكهرباء: مصر سجلت أعلى معدل أحمال كهربائية في تاريخها اليوم

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأحمال الكهربائية وصلت لأعلى مستوى في تاريخ مصر مساء اليوم، حيث بلغ 34650 ميجا وات، وهو المعدل الأعلى تاريخيا.

وأوضح “حمزة”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، أن أعلى معدل استهلاك تم رصده في العام الماضي خلال شهر اغسطس، ووصل إلى 34200 ميجا وات .



وأشار إلى أنه بالرغم من الوصول لهذا المعدل من الأحمال فإن هناك فائضا يتخطى 9 آلاف ميجا وات، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بالجهود التي بذلت على مدار عشر سنوات، والمنبثقة من إيمان القيادة السياسية بأن قطاع الكهرباء من قطاعات الأمن القومي، لارتباطها الوثيق بإحتياجات المواطنين وقطاعات الصناعة والاستثمار والمستشفيات وكافة مناحي الحياة.