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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : حب جديد

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

الحب الجديد والعلاقة القوية وموافقة الوالدين هي أبرز معالم برجك هذا الأسبوع، سيكون أداؤك المهني رائعًا بينما ستكون الصحة العامة أيضًا على مستوى العلامة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

كن مستعدًا للعثور على الحب الحقيقي هذا الأسبوع، ستصادف شخصًا مثيرًا للاهتمام في النصف الأول من الأسبوع. ومع ذلك ، انتظر حتى عطلة نهاية الأسبوع لاقتراح ما تحتاجه لتأكيد التوافق.

‏توقعات برج الحوت صحيا

لن يؤثر أي مرض خطير على روتينك، ومع ذلك ، فإن الحمى الفيروسية والسعال وآلام الحلق ومشاكل الهضم ستكون شائعة بين مواليد الحوت هذا الأسبوع، حافظ على التوتر تحت السيطرة ومارس اليوجا هذا الأسبوع.

توقعات برج الحوت المهني

احرص على أن تكون في كتاب الإدارة الجيد وابتعد عن كل جدل، يمكن لأولئك الذين يرغبون في ترك الوظيفة تحديث سيرتهم الذاتية على بوابة الوظائف حيث ستتلقى مكالمات عمل جديدة في غضون يومين.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

ستؤثر المشكلات المالية البسيطة على بعض مواليد الحوت الذين يهتمون بالفنون والموسيقى ، ومع ذلك ، ستتحسن الأمور مع مرور الأيام. 

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