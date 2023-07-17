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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: مشاكل صحية كبيرة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 : مكاسب غير متوقعة

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

ستعيش حياة حب رائعة جنبًا إلى جنب مع حياة مهنية مزدحمة ولكنها منتجة، من الناحية المالية ، ستكون محظوظًا ولكن يجب الاهتمام بصحتك

توقعات برج القوس في الحب

ستصبح علاقتك الرومانسية قوية هذا الأسبوع، لن يكون هناك أي حادث كبير وسيشارك كلاكما اللحظات السعيدة، أولئك الذين وقعوا في الحب في الآونة الأخيرة يحتاجون إلى قضاء المزيد من الوقت معًا، تجنب الخلافات في الحياة العاطفية هذا الأسبوع، يجب عدم فرض رأيك على الشريك وتوفير مساحة شخصية.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يعانون من اضطرابات في القلب أو الرئة سيواجهون مشاكل صحية كبيرة هذا الأسبوع، من الجيد استشارة الطبيب كلما شعرت بعدم الارتياح، سيشتكي بعض الأطفال من صحة الفم وسيعاني كبار السن من مشاكل في التنفس. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

ستشهد حياتك المهنية العديد من الصعود والهبوط هذا الأسبوع، ستكون هناك مسؤوليات إضافية ومن واجبك التعامل معها بجدية، سيحصل الموظفون المبتدئون على فرص لإثبات قوتهم في الفريق، حافظ على علاقة ودية مع كبار السن وهذا سيزيد من فرص النمو الوظيفي. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

لن تزعجك أي مشاكل مالية كبيرة خلال الأسبوع، ومع ذلك ، تأكد من التعامل مع الثروة بذكاء، عندما ترى الثروة تتدفق ، ستميل إلى الإنفاق على العناصر الفاخرة. 

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