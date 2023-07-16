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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب الحرارة .. الأحمال الكهربائية تصل إلى 34650 ميجاوات لأول مرة

كهرباء
كهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية، بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34650 ميجاوات ،وذلك لأول مرة.

وجاء فى بيان لوزارة الكهرباء أن  القدرات الكهربائية المتاحة بلغت  44900 ميجاوات، فيما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية  9800 ميجاوات.

وأشارت الوزارة الى استمرار  المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى. ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء في العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.
https://eservices.eehc.gov.eg/

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