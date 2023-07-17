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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: شراء سيارة جديدة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | ركز في أهدافك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

﻿الحياة العاطفية السعيدة إلى جانب الحياة العملية الناجحة هي أبرز أحداث هذا الأسبوع، توظيف الثروة من أجل مستقبل أفضل، سيكون هناك مشاكل صحية طفيفة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد يجد بعض مواليد برج العقرب نقص الخصوصية في حياتهم العاطفية مصدر قلق كبير، تحدث مع شريكك عن هذا. هذا الأسبوع جيد لإصلاح الزواج وسيوافق والداك على العلاقة، قد يعود العقرب العازب أيضًا إلى العلاقة القديمة

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

احرص على ألا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، تذكر أن تستمع إلى جسدك ، ولا تخف من الراحة عندما تحتاج إلى ذلك، ركز على تغذية عقلك وجسدك وروحك ، وستشعر بالتجدد والاستعداد للتعامل مع أي شيء يأتي في طريقك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ستواجه بعض مواليد برج العقرب مشكلات من زميلات في العمل وعليك توخي الحذر حيال ذلك، قد تواجه أنثى العقرب اللواتي يشغلن منصب مدير مشكلة من داخل الفريق ولكن يمكنك التغلب على هذه الأزمة بالانضباط.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكن أن تساعدك الشراكة الجيدة مع شركة استشارات مالية في اتخاذ قرارات نقدية ذكية، سيجد بعض مواليد برج العقرب أيضًا هذا الأسبوع مناسبًا لشراء سيارة جديدة.

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