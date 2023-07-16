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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن: وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة "صافر" إلى محافظة الحديدة

صافر
صافر

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، "وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة "صافر" إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيداً لنقل حمولتها من الخام إليها، لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر".

وقال بن مبارك، عبر حسابه على "تويتر"، إن "السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادا لتفريغ اكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر)".

وأضاف أن ذلك يأتي "بعد سنوات من تعنت أنصار الله ورفضهم للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين".

وذكر وزير الخارجية اليمني أن "الحكومة حملت منذ وقت مبكر ملف صافر على رأس أولوياتها حرصاً منها على تفادي أكبر كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر كان سيدفع ثمنها الأكبر اليمنيون لسنوات قادمة".

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أن "عملية إفراغ النفط من خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "نوتيكا" ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن "سلطات أنصار الله منحتهم اليوم الأذن لنقل النفط من الناقلة صافر".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل في عملية النقل"، مشيرا إلى أن "السفينة البديلة ستبحر اليوم من جيبوتي إلى الحديدة".

وأكدت الأمم المتحدة، مؤخرا، الحاجة الماسة إلى 32 مليون دولار للبدء في تنفيذ خطتها المنسقة لإفراغ ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي تتخذ وحدة تخزين لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة، وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.

وزير الخارجية اليمنى صافر محافظة الحديدة اليمن

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