أستاذ استثمار يكشف ابرز التحديات التي تواجه إقامة البنوك الرقمية في مصر

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أبرز التحديات التي تواجهه البنوك الرقمية في مصر، مؤكدا ان اغلب التحديات تأتي من الخارج وفي مقدمتها توفر تلك البنوك في الخارج ، التحدي الأول في مدى السهولة في نقل التكنولوجيا.

وأضاف “إبراهيم”، في لقاء مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاحد أن تأمين الأنظمة الالكترونية يحتاج الي تكلفة عالية جدا، فضلا عن أن التحدي الداخلي الذي يوجهه البنوك الرقمية هو ثقافة المجتمع، وإلى أي مدى سيستجيب المواطن، منوها إلي انها ستواجه الكثير من التشكيك والتخوين لاسيما في المراحل الاولي.

وشدد، على دور الإعلام لتغيير ثقافة المجتمع ومواجهه قدر وحجم التحدي الكبير الذي سيواجه البنوك الرقمية، مشيرا إلي أن التطور الذي يحدث في العمل المصرفي يتواكب مع سياسة الدولة في التطور الرقمي لاسيما، مؤكدا أن الجزء الأكبر من الخدمات الحكومية يقدم من خلال الخدمات المصرفية، وبالتالي الذي يرغب في الحصول على خدمة حكومية اذا لم يتطور مع المجتمع لن يتكمن من الحصول على الخدمات الحكومية التي يستحقها .

