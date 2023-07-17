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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.. وأفضل هواتف سامسونج للطلبة والشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تويتر في خطر.. Threads يصل لـ 1/5 قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لـ Twitter


استطاع تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا تحقيق نجاحا ساحقا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز 100 مليون، وتشير البيانات الجديدة إلى أن التطبيق قد حقق بالفعل خُمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر في جميع أنحاء العالم.

 

لو محتاج تبيع هاتفك الآيفون القديم.. هذا هو الوقت المناسب


تعتزم شركة آبل الأمريكية إطلاق سلسلة هواتفها القادمة iPhone 15 خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم إصدارها في منتصف شهر سبتمبر القادم، ويشكل هذا الأمر عبئا كبيرا على الأشخاص الذين يريدون بيع هواتف آيفون الخاصة بهم.

 

Oppo تبهر مستخدميها بهاتف جديد للشباب سيقلب الموازين


كشفت تسريبات أن شركة Oppo أوبو الصينية تعتزم إطلاق واحد من أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، مع مواصفات متميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، حيث حصل على الكثير من شهادات الاعتماد مؤخرًا، وتم رصده في فيديو رسمي لأوبو.


سيتم اختراقك فورا.. تحذير لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد

 

يمكن أن يؤدي التعامل بشكل أفضل مع إعدادات هاتفك الذكي لحماية بياناتك من الانتهاكات الأمنية وحماية خصوصيتك ، حيث أن هناك بعض الإعدادات التي لا يهتم بها المستخدمون، والتي قد تعرض أمان هاتفك  للخطر بشكل أكبر، وعلى الرغم من أن إجراء هذه التغييرات قد يستغرق بضع دقائق فقط، إلا أنها يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.


للطلبة والشباب.. أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة بقدرات جبارة


يفضل الكثير من الشباب خاصة من الطلبة في المرحلة الثانوية أو الجامعية اقتناء هواتف مميزة تضم تصميم أنيق مع مواصفات يمكنها تلبية الاحتياجات التكنولوجية الخاصة بهم سواء الاستهلاك اليومي لفترات طويلة والتي تتطلب معالج وبطارية جيدة وكذلك قدرات تصويرية رائعة مع كاميرات فائقة الدقة.

 

في أقل من 5 ثواني.. إزاي تغير خلفية أي صورة على موبايلك الآيفون


توفر هواتف آيفون ضمن نظام التشغيل iOS 16 أو النظام الأحدث إزالة وتغيير الخلفية من أي صورة في أقل من 5 ثوانٍ ، حيث تأتي هذه الميزة مضمنة في تطبيق الصور، لتسهيل التخلص من أي خلفية محرجة.

 

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