لو محتاج تبيع هاتفك الآيفون القديم.. هذا هو الوقت المناسب

تعتزم شركة آبل الأمريكية إطلاق سلسلة هواتفها القادمة iPhone 15 خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم إصدارها في منتصف شهر سبتمبر القادم، ويشكل هذا الأمر عبئا كبيرا على الأشخاص الذين يريدون بيع هواتف آيفون الخاصة بهم.

وبحسب موقع iMore فإنه وفقًا للأرقام التي جمعها خبراء التجارة في SellCell ، فإن الوقت المثالي لبيع هواتف آيفون القديمة هو الفترة ما بين منتصف شهر أغسطس وقبل نهايته بأيام، حيث أن التأخير قد يعرضك لفقدان ما يصل إلى 65٪ من قيمة هاتفك القديم.

ويلاحظ الخبراء أنه في عام 2021 ، خسرت سلسلة هواتف آيفون iPhone 11 و iPhone 12 ما يصل إلى 189 دولارًا من قيمتها بين الفترة 26 أغسطس و 23 سبتمبر ، خلال 28 يومًا قبل إصدار iPhone 13 ؛ وهو انخفاض بنسبة 60٪ في القيمة.

وكان الأمر أسوأ عند بيع هواتف آيفون iPhone 12 و iPhone 13 نظرا لإطلاق هواتف iPhone 14 العام الماضي، وتكرر هذا النمط حيث خسرت سلسلة iPhone 12 و iPhone 13 ما يصل إلى 261 دولارًا بين 19 أغسطس و 16 سبتمبر ؛ وهو انخفاض بنسبة 65 ٪ .

ويرى الخبراء أن ذلك قد يشير إلى أن أي شخص ينتظر لشراء هواتف iPhone 15 لهذا العام يجب أن يفكر على الأرجح في بيع هواتف iPhone 13 أو iPhone 14 قبل موعد 26 أغسطس على الأقل، حيث أن هذا من شأنه أن يمنحهم الحصول على أفضل سعر ممكن.