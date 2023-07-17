عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو محتاج تبيع هاتفك الآيفون القديم.. هذا هو الوقت المناسب

هذا هو الوقت المناسب
هذا هو الوقت المناسب لبيع هاتفك الآيفون القديم

تعتزم شركة آبل الأمريكية إطلاق سلسلة هواتفها القادمة iPhone 15 خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم إصدارها في منتصف شهر سبتمبر القادم، ويشكل هذا الأمر عبئا كبيرا على الأشخاص الذين يريدون بيع هواتف آيفون الخاصة بهم. 

 

وبحسب موقع iMore فإنه وفقًا للأرقام التي جمعها خبراء التجارة في SellCell ، فإن الوقت المثالي لبيع هواتف آيفون القديمة هو الفترة ما بين منتصف شهر أغسطس وقبل نهايته بأيام، حيث أن التأخير قد يعرضك لفقدان ما يصل إلى 65٪ من قيمة هاتفك القديم. 

ويلاحظ الخبراء أنه في عام 2021 ، خسرت سلسلة هواتف آيفون iPhone 11 و iPhone 12 ما يصل إلى 189 دولارًا من قيمتها بين الفترة 26 أغسطس و 23 سبتمبر ، خلال 28 يومًا قبل إصدار iPhone 13 ؛ وهو انخفاض بنسبة 60٪ في القيمة. 

 

وكان الأمر أسوأ عند بيع هواتف آيفون iPhone 12 و iPhone 13 نظرا لإطلاق هواتف iPhone 14 العام الماضي، وتكرر هذا النمط حيث خسرت سلسلة iPhone 12 و iPhone 13 ما يصل إلى 261 دولارًا بين 19 أغسطس و 16 سبتمبر ؛ وهو انخفاض بنسبة  65 ٪ . 

 

ويرى الخبراء أن ذلك قد يشير إلى أن أي شخص ينتظر لشراء هواتف iPhone 15 لهذا العام يجب أن يفكر على الأرجح في بيع هواتف iPhone 13 أو iPhone 14 قبل موعد 26 أغسطس على الأقل، حيث أن هذا من شأنه أن يمنحهم الحصول على أفضل سعر ممكن. 

 

 

 

 

شركة ابل هواتف آيفون بيع هواتف آيفون iphone 15 هواتف آيفون القديمة بيع هواتف آيفون القديمة قيمة هواتف آيفون أفضل وقت لبيع هواتف آيفون iPhone 11 iPhone 13 iPhone 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

هكذا لفظ ضحايا غواصة تيتان أنفاسهم الأخيرة

5 أسرار للعمل في التسويق الرقمي تشعل السوشيال ميديا

ميدو : الأهلي حسم تجديد عقد مارسيل كولر

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

تفاصيل جديدة حول حادث جسر شبه جزيرة القرم الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ