أمريكا تستخدم iPhone للتجسس.. روسيا تحظر استخدام كل أجهزة Apple

قامت السلطات الروسية باتخاذ خطوة رئيسية نحو تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية الصنع من خلال حظر استخدام كل أجهزة آبل Apple الأمريكية في الأغراض الرسمية للدولة.

وفقًا لما جاء في تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز ، نفذت وزارة التجارة الروسية قرار الحظر على أجهزة iPhone وجميع منتجات Apple الأخرى "في الأغراض العملية للدولة" اعتبارًا من اليوم الاثنين. ينطبق هذا القرار على كل الموظفين الحكوميين الروسيين في مختلف الوكالات ، بما في ذلك وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام في روسيا.

آبل

رغم القرار الذي يبدو صارما ومقيدا للحريات، إلا أن الحكومة لا تزال تسمح للمسؤولين باستخدام أجهزة Apple في حياتهم الشخصية فقط بعيدا عن مكالمات ورسائل العمل، يمكن استخدام جهاز آيفون طالما أنهم يتجنبون اي اتصالات متعلقة بالعمل عليه.

من جانبها أوقفت Apple بالفعل خدمة Apple Pay للمستخدمين الروس، ويأتي الحظر الروسي في أعقاب مزاعم من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في أوائل يونيو تقول إنه تم اكتشاف "عملية تجسس واسعة النطاق من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية" مستخدمة في ذلك أجهزة آبل.

وفقًا لـ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يُزعم أن العديد من أجهزة iPhone ، بما في ذلك تلك التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية الروسية في دول الناتو ، مصابة ببرنامج تعقب وتجسس، بالإضافة إلى كل ذلك، اتهم مكتب الأمن الفيدرالي الروسي شركة آبل بالتعاون بشكل وثيق مع الاستخبارات الأمريكية لتزويدهم بمجموعة واسعة من أدوات التحكم.

من جانبها نفت شركة آبل Apple بقوة هذه الادعاءات التجسسية، مؤكدة التزامها بخصوصية المستخدمين أيا كانوا وأكدت أنها لم تتعاون أبدًا مع أي حكومة لإنشاء أبواب خلفية يمكن من خلالها مراقبة بيانات ورسائل ومعلومات العملاء.

تتماشى هذه الخطوة الأخيرة من قبل الحكومة الروسية أيضًا مع جهد أشمل وخطة ممنهجة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. وتماشيًا مع هذا الهدف ، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا في العام الماضي ، يفوض المؤسسات المشاركة في إنشاء وتحسين "البنية التحتية للمعلومات الحيوية" للانتقال بالكامل إلى البرامج المطورة محليًا بحلول عام 2025.

يأتي هذا الحظر بعد سلسلة من الإجراءات التصاعدية والشد والجذب الذي أدى إلى توتر علاقة Apple بروسيا. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، قطعت "آبل" بالفعل الوصول إلى آبل باي Apple Pay لعملائها في روسيا وأوقفت مبيعات المنتجات في البلاد كإشارة رمزية للتضامن مع المتضررين في أوكرانيا.

حتى الآن ، لم تصدر Apple ردًا رسميًا على حظر استخدام منتجاتها من قبل السلطات الروسية، ولكن يمثل القرار تطورًا رئيسيًا ومهمًا في سلسلة التوترات التقنية المستمرة بين روسيا والولايات المتحدة.