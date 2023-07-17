عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الانفجار.. تعرض جزء من جسر شبه جزيرة القرم لأضرار وهبوط

انفجار جسر القرم
انفجار جسر القرم

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بتعرض جزء من جسر شبه جزيرة القرم لأضرار وهبوط، جراء حادث الانفجار الذي تعرض له.

ونشرت  وسائل إعلام روسية ووسائل تواصل اجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تظهر على ما يبدو آثار الانفجارات على جسر مضيق كيرتش الحيوي، والذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث قالت السلطات الروسية صباح الاثنين إن زوجين قتلا في "حالة طوارئ".

وذكر فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن رجلاً وامرأة من منطقة نوفوسكولسكي قتلا في حالة طوارئ على جسر القرم، فيما أصيبت ابنتهما. 

وتوقفت حركة المرور على الجسر، وهو الرابط البري الوحيد لروسيا مع شبه جزيرة البحر الأسود التي تم ضمها.

من جانبها، أعلنت إدارة لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".

جسر شبه جزيرة القرم أضرار الانفجار حادث الانفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

البيئة تعلن دعمها وتبنّيها لـ 11 مشروع تخرّج لطلاب هذه الكليات

بمشاركة أمريكا وبريطانيا.. خارجية روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف جسر القرم

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ