بسبب الانفجار.. تعرض جزء من جسر شبه جزيرة القرم لأضرار وهبوط

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بتعرض جزء من جسر شبه جزيرة القرم لأضرار وهبوط، جراء حادث الانفجار الذي تعرض له.

ونشرت وسائل إعلام روسية ووسائل تواصل اجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تظهر على ما يبدو آثار الانفجارات على جسر مضيق كيرتش الحيوي، والذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث قالت السلطات الروسية صباح الاثنين إن زوجين قتلا في "حالة طوارئ".

وذكر فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن رجلاً وامرأة من منطقة نوفوسكولسكي قتلا في حالة طوارئ على جسر القرم، فيما أصيبت ابنتهما.

وتوقفت حركة المرور على الجسر، وهو الرابط البري الوحيد لروسيا مع شبه جزيرة البحر الأسود التي تم ضمها.

من جانبها، أعلنت إدارة لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".