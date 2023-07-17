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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء: الاكتئاب أكثر عوامل فقدان شهية الطعام

الشهية
الشهية

قالت هيئة الدواء المصرية: إن  الشهية هي الرغبة في تناول الأطعمة والمشروبات، وتختلف عن الجوع، الذي يعرف بأنه استجابة الجسم البيولوجية لنقص الغذاء، ويمكن للشخص أن يكون لديه شهية؛ حتى لو كان جسمه لا يظهر عليه علامات الجوع، والعكس صحيح.​

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وأوضحت هيئة الدواء ‘ إن الأطعمة الجذابة يمكن أن تحفز الشهية حتى عندما يكون الجوع غائبًا، وذلك رغم أن الشهية يمكن أن تقل بشكل كبير عن طريق الشبع. ​

 العوامل التي تؤثر على الشهية

تقدم هيئة الدواء المصرية أشهر العوامل التي تؤثر على الشهية:​

-الصحة النفسية/ العقلية​

-الاكتئاب​

-اضطرابات تناول الطعام​

-الحمل​

-الأدوية​

-بعض الحالات المرضية مثل: (العدوى، الشلل الرعاش، أمراض الغدة الدرقية، أمراض الكلى).​

الدواء الأطعمه الجوع الصحة الإكتئاب الحمل

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