هيئة الدواء تحذر المواطنين من الإفراط في استخدام الفيتامينات.. تفاصيل

ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين ، بضرورة تجنب الإفراط في استخدام الفيتامينات ، بشكل عشوائي ودون استشارة الطبيب.

وقالت هيئة الدواء المصرية ، بشكل عام، يتم تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتحسين الصحة، ومع ذلك، فهي ليست بالضرورة آمنة للجميع.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه إلى الآثار الضارة والتفاعلات المحتملة للإفراط في استخدام الفيتامينات، وتؤكد أن الفيتامينات مثلها مثل الأدوية الأخرى لها جرعات وفوائد وأضرار عند استخدامها بشكل مفرط أو غير صحيح.

وطالبن الهيئة بضرورة استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية لتجنب الأضرار.

منشور الهيئة

هيئة الدواء : تحذر من استخدام كميات كبيرة من الفيتامينات الذائبة في الدهون

كما تؤكد على ضرورة عدم استخدام كميات كبيرة من الفيتامينات الذائبة في الدهون بدون استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية لمنع تراكم وسموم.