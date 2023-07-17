وسائل إعلام أوكرانية تفجر مفاجأة بتورط أجهزة الأمن والبحرية في حادث القرم

كشفت وكالة “RBC” ومجلة "أوبوزريفاتل" الأوكرانيتان، أن جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية استخدما مركبات بحرية مسيرة للهجوم على جسر القرم.

جاء ذلك نقلا عن مصادر في أجهزة الأمن الأوكرانية، والتي قالت إن جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية الأوكرانية قد يكونان متورطين في حادث الهجوم على جسر القرم باستخدام مركبات بحرية مسيرة.

من جانبه، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف فجر اليوم الاثنين أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته.

وأعلن برلمان شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا اليوم الاثنين، أن السكة الحديدة على جسر القرم لم تُدمر وشبه الجزيرة ليست معزولة الآن.

وأوضح البرلمان أن حادث انفجار جسر القرم تم مهاجمته بواسطة نظام كييف.

وأسفر الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما.