شاهد.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مميزة تسحر القلوب عبر إنستجرام

شاركت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت زينب فياض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل ملحوظ حيث ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة، وهي ترتدي فستان بالون الأسود مكشوف الصدر وتسريحة شعر مميزة نالت اعجاب متابعيها.





آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.