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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله.

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وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية خلال فترات النهار، نظرا لتأثر الطقس بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وحبس كمية الرطوبة وطبقة من الملوثات بطبقة قريبة من سطح الأرض، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن امتداد منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس بمصر، ويحمل معه كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، ويحدث لها تعديل بقيم الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاعا في نسب الرطوبة، ومن ثم تسجل درجات الحرارة قيم أعلى من درجتين لـ3 درجات.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين لـ3 درجات، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مقاسة في الظل، ولكن درجات الحرارة المحسوسة نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة تكون أعلى من ذلك بحوالي من درجتين لـ3 درجات وتصل لـ41 درجة مئوية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجة حرارة درجات الحرارة منار غانم

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