اقتصاد السعودية| ضبط 2300 ملصق ومعطر جو منتهي الصلاحية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أكثر من 2,300 ملصق ومنتج منتهي الصلاحية في منشأة تجارية بالمنطقة الشرقية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، خلال جولاتها التفتيشية الاعتيادية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضبطت الفرق الرقابية 2,332 عبوة معطر جو منتهية الصلاحية، وملصقات بتواريخ مستقبلية في إحدى المنشآت التجارية قبل تسويقها.

حيث تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بحسب التقرير المنشور اليوم.



وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة والتزامها بأنظمة وزارة التجارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الرقم الموحد 1900.