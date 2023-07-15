الإسكان : 1.9 مليار جنيه استثمارات بمشروعات البحر الأحمر

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولتهما التفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، بتفقد مشروع تطوير طريق المطار، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، والذى يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتنسيق مع المحافظة، ويرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة.



ويضم الوفد المرافق لوزير الإسكان، كلاً من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير طريق المطار، يتضمن تجميل الجزر (1 - 2 - 3)، بطول 1.5 كم، وتطوير الجزيرة الوسطى للطريق من ميدان المحمدى حتى ميدان سينزو، موضحاً أن مشروعات الطرق التي تم ويجرى تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع المحافظة، بلغت أطوالها نحو 382 كم، بتكلفة 685 مليون جنيه، بخلاف المشروعات التي ينفذها الجهاز بتمويل من المحافظة.



وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات وزارة الإسكان بالمشروعات التي تم ويجرى تنفيذها، من خلال الجهاز الموكزى للتعمير بمحافظة البحر الأحمر، بلغت نحو 1.9 مليار جنيه، فبجانب مشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 1542 وحدة إسكان بدوى، بتكلفة 479 مليون جنيه، ومحطتى تحلية مياه البحر (حلايب – أبورماد) بطاقة 4.5 ألف م3/يوم لكل محطة، بتكلفة 721 مليون جنيه.

