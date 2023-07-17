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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يعرض مخطوطات تاريخية يتجاوز عمرها مئات السنين لجمهور معرض كتاب الإسكندرية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تزخر مكتبة الأزهر بالعديد من الكتب والمخطوطات التي جاوز عمرها مئات السنين، ما يؤكد دور الأزهر  التاريخي و الحيوي قديما وحديثا، حيث تميزت مكتبته هذا العام بتنوع المعروضات التي يقدمها ركن متحف المخطوطات خاصة التاريخية منها.

نشر الفكر الإسلامي الوسطي

 وقدم جناح الأزهر مجموعة متميزة من الوثائق التاريخية ومنها: حياة الحيوان الكبرى للمؤلف أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الملقب بالـ «الدميري» نظرا لانتماء أسرته إلى بلدة «دميرة» بشمال مصر، حيث رتب الدميري في كتابه الذي يعد أول مرجع شامل في علم الحيوان باللغة العربية الكائنات التي كتب عنها رتبها ترتيبا أبجديا على طريقة المعجم وتناول بالبحث 1069 كائنا موضحا الصفات المميزة لكل كائن منها مما كان معروفا في عهده، و موضحا أيضا أسماء تلك الكائنات خلال مراحل نموها.

كما يعرض متحف المخطوطات مخطوطة "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" للقزوينى، وأكثر ما يميز هذه المخطوطة مجموعة من الرسوم الملونة، ووضوح هذه الألوان رغم مرور مئات السنين على رسمها، فضلا عما تعنيه هذه المخطوطة من استخدام الإنسان المسلم للصور وإيمانه بأهميتها فى إيصال المعلومات وتوثيقها وتأكيدها فى ذهن القارئ منذ قديم السنين.

و يضم الجناح أيضا مخطوطة خاصة برصد مراحل القمر لابن يونس المصري، وقد كان ابن يونس راصدًا رفيع المنزلة للظواهر السماوية، وعالمًا نظريا، وهو ينتمى إلى أسرة اشتهرت بالعلم، والمعروف أن وفاته كانت فى عام 399هـ/1009م بالقاهرة.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.

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