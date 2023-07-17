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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لن تتوقعهم.. سعر سيارات نجم مانشستر سيتي "هالاند"| صور

هالاند لاعب بـ نادي
هالاند لاعب بـ نادي مانشستر سيتي ومهاجم بمنتخب النرويج

آرلينغ براوت هالاند هو لاعب بـ نادي مانشستر سيتي ومهاجم بمنتخب النرويج، واشتهر هالاند خلال الفترة الماضية بفضل أسلوبه المذهل في اللعب ، بالإضافة الي سرعته وإداءة المميز وذلك ما جعل الكثيرين يطلقون علية اسم "ترمنايتور" كـ شهرة له .

آرلينغ براوت هالاند لاعب بـ نادي مانشستر سيتي ومهاجم بمنتخب النرويج

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ولد هالاند يوم 21 يوليو من عام 2000 في ليدسون بالنرويج، وهو من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ويتوافر لدي هالاند سرعة هائلة ولدية قوة بدنية قوية ودرجة ملاحظة عالية تميزه عن غيرة من الأعبين، بالإضافة الي انه يملك أسطول من السيارات الفاخرة جدا .

- يعرض موقع صدى البلد أبرز سيارات لاعب كرة القدم النرويجي آرلينغ براوت هالاند الفاخرة :

1- رولز رويس كولينان

تعمل سيارة آرلينغ براوت هالاند رولز رويس كولينان بمحرك  ينتج قوة 564 حصان، وتنتمي رولز رويس كولينان إلى فئة السيارات الـ 4×4 التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

رولز رويس كولينان الخاصة بـ  آرلينغ براوت هالاند 

يصل سعر سيارة رولز رويس كولينان الخاصة بـ  آرلينغ براوت هالاند الي 300 ألف جنيه إسترليني.

2- رنج روفر سبورت

تستمد سيارة رنج روفر سبورت قوتها من محرك سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج قوة 355 حصان، وتستهلك سيارة رانج روفر سبورت من الوقود 9.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 رنج روفر سبورت التابعة للاعب آرلينغ براوت هالاند 

تباع سيارة رنج روفر سبورت التابعة للاعب آرلينغ براوت هالاند بسعر يصل إلى 120 ألف جنيه إسترليني.

3- مرسيدس AMG الكوبية

تعمل سيارة مرسيدس AMG الكوبية بمحرك  6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 385 حصان، متصل بشاحن توربيني سعة 2000 سي سي .

مرسيدس AMG الكوبية التباعة للاعب  آرلينغ براوت هالاند

يبلغ سعر مرسيدس AMG الكوبية التباعة للاعب  آرلينغ براوت هالاند  90 الف جنيه إسترليني.

4-أودي RS6 أفانت

تحصل سيارة أودي RS 6 أفانت علي قوتها من  مرحك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 820 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 1060 نيوتن/متر.

 أودي RS 6 أفانت الخاصة باللاعب آرلينغ براوت هالاند

تأتي سيارة أودي RS 6 أفانت الخاصة باللاعب آرلينغ براوت هالاند بسعر 120 الف جنيه إسترليني .

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