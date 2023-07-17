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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وعلى صعيد متصل، أحرق مستوطنون 4 سيارات وخطوا شعارات عنصرية في قرية أبو غوش، غرب مدينة القدس المحتلة، وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة، التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي من هذا النوع في قرية أبو غوش.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المسجد الأقصى شرطة الاحتلال عاجل

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