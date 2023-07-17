وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بقنا

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام، بمحافظة قنا على مساحة 3800 متر مربع.

جاء ذلك خلال تفقده المستشفى ضمن جولته الميدانية اليوم الإثنين، لمحافظتي قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى اطلاع الوزير على الموقف التنفيذي للأعمال، حيث تم الانتهاء من 80٪؜ من الأعمال بمبنى المستشفى والتي تتضمن إحلاله وتجديده.

وتابع "عبدالغفار" أن المستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية 173 سرير ( استقبال وطوارئ، عزل، داخلي، افاقات وتحضير، رعاية مركزة)، و5 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالي محافظة قنا.

واستكمل الوزير جولته بالمرور على وحدة طب أسرة فاو بحري والتي من المقرر أن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تم الانتهاء من 90 ٪؜ من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، حيث وجه الوزير بسرعة تشغيلها بنهاية شهر يوليو الجاري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد أعمال حملة ١٠٠ يوم صحة بقرية الحمدية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، للإطمئنان على معدل ترددات المرضى وتلقيهم الخدمات اللازمة من الكشف والتشخيص والعلاج.

وحرص الوزير على التحدث للمواطنين المترددين على الحملة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف الخدمات الصحية لأهالي محافظات صعيد مصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد نقطة اسعاف دشنا بالمحافظة، والتي تم إنشاؤها حديثاً بتمركز سيارتين إسعاف، لافتاً إلى أن مركز دشنا يضم 5 نقاط إسعاف (3 إنشاء جديد، 2 تطوير) بطاقة 7 سيارات إسعاف مجهزين بأحدث التجهيزات، فضلاً عن ربطهم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تتضمن تحديد موقع المتصل آلياً فور تلقي البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافي لنقله لأقرب مستشفى في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف القطاعات.

ورافق الوزير الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا.