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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علينا ضرورة دعم العلاقات الصناعية مما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي" يستقبل " القائم بأعمال السفير التركي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحّب وزير الإنتاج الحربي بالضيف، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابع. 

 وأوضح صلاح الدين مصطفى ، أن اللقاء شهد بحث سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التركية في مختلف مجالات التصنيع. 

وأكد الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. 

وقدم الوزير الدعوة لشركات الصناعات التركية العسكرية للمشاركة في معرض الدفاع EDEX-2023 المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه "الآن أصبح من الضروري علينا دعم العلاقات الصناعية مما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي على إستعداد لإنشاء خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الجانب التركي بما يفتح آفاق ومجال أكثر رحابة للدخول للأسواق العربية والأفريقية.

بدوره أوضح صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة أن مصر وتركيا بينهما تعاون بنّاء في العديد من المجالات وهو التعاون المبني على الثقة المتبادلة والاحترام، مشيداً بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى ومثمناً الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر. 

وأعرب عن تطلعه إلى خلق فرص جديدة  للتعاون وفتح أفق جديدة للاستثمار بما يعود بالنفع على الجانبين.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات.

حضر هذا اللقاء كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزير والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس/ محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

الانتاج الحربى السفير التركي القاهرة العلاقات الصناعية العلاقات الاقتصادية

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وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

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