التفاصيل الكاملة لإصابة إمام عاشور وموعد مشاركته مع الأهلي

كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التفاصيل الكاملة لإصابة إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي.



وقال أبو العلا، في تصريحات له: "إمام عاشور كان مصابا إصابة كبيرة وتعرض لتمزق في العضلة الخلفية أثناء مباراة ودية مع فريق ميتلاند الدنماركي، وهذه كانت أول إصابة طويلة في تاريخ إمام عاشور".



وأضاف: "كان هناك تواصل دائم مع نادي ميتلاند وهم يحبون إمام عاشور ويسعون لتعافيه بشكل كامل ومن المفترض لتعافيه يحتاج إمام عاشور ثلاثة أشهر من أجل العودة للملاعب، ولا أستطيع تحديد موعد لعودة إمام عاشور بشكل مُحدد كتاريخ".



وعن حقيقة تعرض إمام عاشور لإصابة مزمنة قال: "هذا النوع من الإصابات يتم الشفاء منه بشكل جيد جدًا وليست مزمنة أو أي شيء كما يتردد".

وأنهى الأهلي التفاصيل الكاملة لتعاقده مع إمام عاشور بداية من الموسم المقبل بعد أن توصل مسئولو القلعة الحمراء إلى اتفاق نهائي مع فريقه ميتيلاند الدنماركي .

