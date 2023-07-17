نادى لافيينا يهدد باللجوء للفيفا بسبب دوري المحترفين

أعلن مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي، رفضه التام لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أندية القسم الثاني لالغاء دورى المحترفين، والتى نصت اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم على تطبيقه ووافقت جميع الأندية عليه قبل انطلاق المسابقة.

ويؤكد مجلس إدارة نادى لاڤيينا ان اى مساس بدورى المحترفين، سيجبر النادى بالاتفاق مع الأندية المتضررة من الالغاء على عدة قرارات ستكون عواقبها كبيرة على كرة القدم المصرية، أولها رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة مطالبين فيها بالتعويض المادى بما يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للاندية التى واجهت الكثير من التحديات حتى تصل لدورى المحترفين كذلك الضرر المادى والمعنوي الذى سيقع على الفرق التى وصلت للدورى املا فى تطوير الكرة المصرية بإقامة هذا الدورى القوى



كما يؤكد البيان أن اندية دورى المحترفين تتابع ما يحدث من اجتماعات مستمرة لبعض الأندية دون تدخل منها حتى الآن منتظرين رد اتحاد الكرة بعدها ستتخذ قراراً مصيريا فى حال إلغاء الدورى باللجوء للاتحاد الدولى الفيفا وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفته شروط المسابقة وهو ما سيكون له عواقب وخيمة لا نتمناها على مسيرة الكرة المصرية