دعت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، لتمديد اتفاق الحبوب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة في برلين، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تواصل مناشدة روسيا لتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي دوري حول الانفجارات على جسر القرم ، قال المتحدث إن برلين لا تعلق على التطورات الفردية في الحرب.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت روسيا إنها أوقفت مشاركتها في صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا لا علاقة له بالانفجارات التي وصفتها موسكو بأنها هجوم إرهابي أوكراني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، مؤكدًا إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وقد قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق.

وانتهى اليوم الاثنين 17 يوليو سريان اتفاق اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 والذي تم تمديده عدة مرات.

