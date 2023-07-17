أوسوريو يجتمع بمعاونيه لحسم قائمة البطولة العربية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع معاونيه خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم قائمة الفريق في البطولة العربية.

ومن المقرر، أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 24 يوليو الجاري لخوض البطولة العربية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية كالتالي:

الزمالك x الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.

الزمالك x الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.

الزمالك x النصر السعودي يوم الخميس 3 أغسطس باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.