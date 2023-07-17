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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة زيادة الموارد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها ، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.


وأوضح "مختار" أن اللجنة وافقت علي عدد من الطلبات المقدمة لتنفيذ لافتات إعلانية بعدد من المواقع بمدينة دكرنس بعد دراستها قانونيا وعلي عدد من طلبات تجديد إعلانات بالعديد من المواقع بمدن المحافظة.


وأشار " مختار" إلي ان اللجنة استعرضت مقترح طرح بعض المواقع بنطاق مراكز ومدن ميت غمر والمنزلة والمطرية وحي شرق المنصورة بمنح حق استغلال فوانيس ولابات اعلانية مضيئة بالمزايدة العلنية.

 

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها عددا من تقارير لجان المعاينات علي الطبيعة للشوارع والميادين  التي يمكن تنفيذ إعلانات بها وطرحها علي شركات الإعلانات بعدد من مدن المحافظة.

وأكد مختار على أهمية تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة مضيفا اننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة.

وكلف " المحافظ " مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة باستمرار اعمال المرور من خلال لجان المعاينات علي كافة المدن بنطاق المحافظة لحصر الشوارع الرئيسية التي يمكن تنفيذ إعلانات بها وطرحها علي شركات الإعلانات لوضع ضوابط لمنظومة الإعلانات بالمراكز والمدن.


كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في مشروعات خدمية للمواطنين.

 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والأستاذة فكريه سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة ، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ، وياسر الغريب مدير عام إدارة  الشئون القانونيه بالمحافظة ، والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندسة ريهام احمد مدير المكتب الفني للسيد المحافظ والمهندس هيثم عبد الرحيم مدير ادارة الدعم الفني بالمحافظة والمحاسب محمد امين  رئيس حي غرب المنصوره والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة..

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللجنة العليا للإعلانات فرص عمل للشباب محافظ الدقهلية وكيل وزارة

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