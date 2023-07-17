مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر وهذه قائمة بثمن 28 نوعا

سادت حالة من الارتباك وعدم الاستقرار سوق السجائر أمس، بعدما أعلنت بعض الشركات عن رفع أسعار السجائر، ثم التراجع عن قرار الزيادة بعد ساعات، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بالسوق، في ظل عدم تواجد الكثير من أنواع السجائر بالمحلات والأكشاك، وفسرت شعبة الدخان ذلك، بأن هناك بعض التجار الذين يحتكرون السجائر ينتظرون الإعلان عن فرض الضرائب الجديدة، وزيادة الأسعار لتحقيق أعلى ربح.

ارتفاع أسعار السجائر

شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أكدت أمس الأحد أن شركة فيليب موريس، قررت زيادة أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات في عدة أصناف منها المارلبورو و ميريت، وزيادة 3 جنيها في سجائر LM، لكن بعد ساعات من اتخاذ قرار زيادة أسعار السجائر، تراجعت شركة فيليب موريس، عن رفع الأسعار، وأرجأت زيادة الأسعار حتى إشعار آخر.

قائمة أسعار السجائر

وأضافت الشركة، أن قرار التراجع عن رفع أسعار السجائر، والاستمرار في الأسعار القديمة، بسبب الانتظار فرض ضريبة القيمة المضافة، وتم اعتماد الأسعار التالية:

سعر سجائر ميريت بأنواعها 59 جنيها.

سعر سجائر مالبورو ريد 54 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو جولد 54 جنيها.

سعر سجائر بربل ميكس 54 جنيها.

سعر سجائر مرلبورو كرافتد 44 جنيها.

سعر سجائر LM ريد 39 جنيها.

سعر سجائر LM بلو 39 جنيها.

سعر سجائر LM سيلفر 39 جنيها.

سعر سجائر LM فوروارد 39 جنيها.

أسعار السجائر الشعبي

أما أسعار السجائر الأخرى، فجاءت كانت آخر قائمة أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني - الخميس 6 أبريل الماضي، وجاءت قائمة أسعار السجائر كالتالي:

يتراوح سعر سجائر بوكس بين 10 إلى 15 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

سعر سجائر كيلوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

سعر سجائر بوسط / بلومنت 23 جنيها.

سعر سجائر بوكس بين 20 إلى 24 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا سوبر 24 جنيها.

سعر سجائر مونديال "أحمر - أزرق - سيلفر" 24 جنيها.

سعر سجائر مونديال سويتش "منتول - بلوبيري" 24 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا بلاك 24 جنيها.

سعر سجائر ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

سعر سجائر فايسروي/ بال مال 23 جنيها.

أسعار السجائر المستوردة

من جانبها، كانت شركة جابان توباكو انترناشيونال "جي تي أي اليابانية" بمصر، أعلنت عن زيادة أسعار منتجات السجائر وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر سجائر وينستون أحمر 35 جنيها.

سعر سجائر وينستون أزرق 35 جنيها.

سعر سجائر وينستون سيلفر 35 جنيها.

سعر سجائر وينستون كاست 35 جنيها.

سعر سجائر وينستون توت 35 جنيها.

سعر سجائر جمل أصفر 40 جنيها.

سعر سجائر جمل أزرق 40 جنيها.

سعر سجائر جمل اكتفيت 43 جنيها.

أسباب رفع أسعار السجائر

في هذا الصدد، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه يتم بيع السجائر بحسب نوع الزبون، مشيرا إلى أن الفوضي ضربت تسعير السجائر في الأكشاك، خلال الفترة الأخيرة، حيث إن كل كشك يبيع السجائر بسعر حسب هيئة المشتري، فقد تباع علبة السجائر بـ100 جنيه لزبون وتباع لزبون آخر بـ24 جنيها.

وأكد إمبابي خلال تصريحات إعلامية، أن الأسواق المحلية تشهد أزمة في ارتفاع أسعار بعض الأنواع، واختفاء ونقصان البعض الأخر، متهما التجار بالتسبب في الأزمة، حيث أن علبة سجائر كليوبترا تباع حاليا بنحو 45 جنيها، وسعرها الحقيقي 22 جنيها أي أكثر من الضعف، ووصل سعر ميريت إلى 75 جنيها، والسعر الرسمي 49 جنيها.

وتسأل رئيس شعبة الدخان، عن سبب إطلاق يد التجار في الاستيلاء على أموال المواطنين، مشيرا إلى أن قرار رفع الأسعار والضرائب من المفترض أن يتم إعلانه، حتى يهدأ السعر في الأسواق، لأن مقدار الزيادة الجديدة بعد فرض الضريبة سيكون من 2 إلى 3 جنيها، بينما يتم رفع الأسعار لأكثر من 10 جنيهات في العلبة.

واختتم تصريحه قائلا: إن الشركة الشرقية للدخان تخسر نتيجة فرق سعر الدولار، داعيا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى فتح المجال أمام الشركة الشرقية لاستيراد التبغ.