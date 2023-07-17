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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل كفر الشيخ تبدأ التقديم في دورات على 9 مهن مجانا

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بفوه على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وبدء التدريب المهنى  على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بسيدى سالم على 3 مهن ، للشباب من الجنسين ، من خلال مركز التدريب المهنى بفوه او مكتب التشغيل .

تأتي الدورات ضمن العام التدريبى الجديد 2023 / 2024 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها وفقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات ولتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية  ان المهن التى سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهنى بفوه تتضمن : التفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، والاجهزة الكهربائية ، واللحام ،والميكانيكا ، كما شملت المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة: التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات ، والتى يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة  امام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدى سالم ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة من ابناء المحافظة والمقيمين فيها .

المستندات المطلوبة

وأضاف مدير المديرية، ان المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات تتكون من : صورة من المؤهل الدراسى ، وصورة من بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة شخصية للمتقدم ، مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم على ان تكون إعاقة المتقدمين تتناسب مع المهنة المراد التدريب عليها ، كما يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.

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