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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسك الختام.. موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه المميزة بعد فوزه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي، المالي اليو ديانج في الدقيقة 16، وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51 عن طريق محمد شريف.

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69، واختتم طاهر محمد طاهر التهديف من ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 88، وجاء هدف المقاولون العرب في الدقيقة 24 عن طريق جوزيف أوشايا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل 19 من الشهر الجاري، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ33 من الدوري المصري، في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ،هي المباراة التي سيتسلم خلالها الأهلي لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسيحتفل الفريق باللقب المحلي بعد نهاية المباراة.
 

النادي الأهلي المقاولون العرب حرس الحدود الدوري اتحاد الكرة الأهلي مع حرس الحدود

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