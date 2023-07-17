رسميًا .. رحيل مانولوفيتش عن تدريب الاتحاد السكندري

عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعا صباح اليوم مع الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفني.

تم في الاجتماع استعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة.

استمع رئيس النادى لوجهة نظر "زوران " و رؤيته الفنية و التي أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم



وأشاد زوران بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى و السعي الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثغر لإعلاء شأن النادي.



و أكد زوران لرئيس الاتحاد السكندري، أنه يرغب في عدم الاستمرار في مهام عمله والعودة لبلاده في هذا التوقيت وأصر على هذه الرغبة.

وعبر زوران عن ترحيبه بالعودة لقيادة زعيم الثغر في المستقبل معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى.



و قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التي تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة و تمنى له كل التوفيق في خطواته القادمة.