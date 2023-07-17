الأعلى لتنظيم الإعلام يعقد أول اجتماعاته في العاصمة الإدارية | كرم جبر: ما تم من إنجازه يدعو إلى الفخر وبذل المزيد من العمل



ترأس الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماع للمجلس في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا بدء العمل من المقر الجديد.



وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ما تم من إنجاز يدعو إلى الفخر وبذل المزيد من العمل، وصولًا لمزيد من النجاح، مضيفًا أن العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر وتحمل أجواء إيجابية وبيئة مناسبة تساعد على العمل، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لمزيد من التطور والتنمية.



وأضاف أن الاجتماع يأتي في ضوء متابعة سير العمل بالمقر الجديد، بعد انتقال المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لنقل كل الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من العاصمة، وتم مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وشدد رئيس المجلس على وجوب التزام الجميع بإنجاز الأعمال الموكلة بدقة عالية.



وأوضح رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس أولى اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل العاملين ليكونوا قادرين على للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة الموجودة في العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس وفريق العمل من المديريين العموميين والعاملين في المجلس على الجهد المبذول للانتهاء من كافة تجهيزات المقر بالشكل اللائق.



وعقب نهاية الاجتماع قام رئيس وأعضاء المجلس بجولة في المقر لتفقد سير العمل، حيث تم تخصيص دورين للمجلس وتم تجهيزهما بأحدث الأجهزة التي تُمكن العاملين في المجلس من القيام بعملهم.

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