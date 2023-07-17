روسيا: قرار الانسحاب من "صفقة الحبوب" نهائي.. ولم تعد هناك مفاوضات

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الإثنين، إن القرار بشأن الانسحاب من “صفقة الحبوب” نهائي، مؤكدا أنه لم تعد هناك مفاوضات.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب القيام بكل ما يلزم لنتمكن من استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي، بعد قرار روسيا عدم تجديد “صفقة الحبوب”، أن ملاك السفن أخبروا كييف باستعدادهم لمواصلة تصدير الحبوب في حال سمحت أوكرانيا وتركيا بذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، أنها تعتبر منطقة البحر الأسود منطقة خطرة بعد تعليقها لاتفاق الحبوب.

وشدد المتحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، على أن موقف روسيا من تعليق المشاركة في صفقة الحبوب، أٌعلن قبل وقوع الهجوم الذي استهدف جسر القرم في وقت سابق من اليوم، وأن هذا الهجوم لا يؤثر على قرار موسكو على الإطلاق.