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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بريطانيا بشأن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

اتفاقية الحبوب -
اتفاقية الحبوب - أرشيفية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأثنين، إن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح وتمنع وصول الحبوب إلى الأكثر احتياجًا لها.

وذلك بعد أن أعلنت روسيا اليوم عدم تجديدها لـ اتفاق الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا لعدم تنفيذ الضمانات الروسية التي تم الاتفاق عليها في الصفقة.

وأضافت الخارجية البريطانية، أنه يجب على روسيا تجديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود والالتزام بتنفيذه بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن روسيا تسحب ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب وتغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.

وأشارت روسيا الي أنه بعد مرور عام، تبدو نتائج العمل في مجال تنفيذ مبادرة البحر الأسود مخيبة للآمال.

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