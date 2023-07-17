إجراء عسكري عاجل من قوات الجيش الأوكراني في العاصمة كييف

قالت الإدارة العسكرية في كييف، اليوم الاثنين، إن قوات الدفاع في العاصمة الأوكرانية ستجري تدريبات في الغابات في الفترة من 17 إلى 20 يوليو.

وأضافت الإدارة العسكرية في كييف في بيان: “ستجري تدريبات قوات ومعدات دفاع كييف في غابات منطقة دارنيتسكي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو. نطلب من سكان كييف الامتناع عن زيارة الغابة خلال هذه الفترة”.

وحث البيان السكان علي عدم تصوير ونشر لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية لحركة القوات والمعدات العسكرية.

يجري الجيش الأوكراني تدريبات داخل البلاد بانتظام، حيث تم تنفيذ الأحدث في الفترة من 23 إلى 25 مايو بالقرب من كييف بهدف معلن لتدريب القوات لعملية دفاعية.