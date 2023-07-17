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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلن أحمد حسن لاعب المنتخب السابق عن تمسك الأهلي بصفقة إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن : مصدر داخل الأهلي: لم ولن نتراجع عن صفقة إمام عاشور.

وكان أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق أعلن عن إصابة إمام عاشور نجم ميتلاند الدنماركي والمنضم حديثا للنادي الأهلي وفق تصريحات مدرب الأهلي سامي قمصان.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"طبيب المنتخب: إمام عاشور مُصاب وحين أُعلن إصابته النادي الدنماركي أعلن أنه سيُعالج مع طبيب المنتخب وكان الشرط عدم إعلاني أية تفاصيل عن الإصابة.. إمام إصاباته ليست كثيرة وهي أول إصابة طويلة في مسيرته".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.

 

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