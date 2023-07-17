أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن إصابة إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي والمنضم حديثا للناديالأهلي وفق تصريحات مدرب الأهلي سامي قمصان.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"طبيب المنتخب : إمام عاشور مُصاب وحين أُعلن إصابته النادي الدنماركي أعلن أنه سيُعالج مع طبيب المنتخب وكان الشرط عدم إعلاني أية تفاصيل عن الإصابة.. إمام إصاباته ليست كثيرة وهي أول إصابة طويلة فيمسيرته"



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفنيللفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.