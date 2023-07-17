عطل في المحرك.. تحطم طائرة مقاتلة روسية ومقتل قائدها

أعلن رومان بوبليك، رئيس منطقة يسك في روسيا، إن قائد الطائرة الروسية المقاتلة Su-25 التي تحطمت في بحر آزوف على مقربة من الشاطئ لقى حتفه.

وكتب المسؤول الروسي عبر قناته على تليجرام: "بالنيابة عن سكان منطقة يسك، أقدم التعازي لأقارب ضحايا تحطم طائرة مقاتلة Su-25 خلال رحلة تجريبية".

وفي وقت سابق، أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية في بيان لها، أن الطائرة المقاتلة من طراز Su-25، والتي كانت تقوم برحلة تجريبية في منطقة كراسنودار، تحطمت في بحر آزوف.

ووفقا لبيان المنطقة العسكرية الجنوبية، فإن السبب الأولي للحادث هو عطل في المحرك، حيث أفاد مقر العمليات في منطقة كراسنودار أن الطيار تمكن من الخروج وتم إخلائه على الفور من قبل رجال الإنقاذ.