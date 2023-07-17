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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع المغربي سفيان امرابط

صدى البلد

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبرز أمرابط في بطولة كأس العالم “قطر 2022”، حيث قاد منتخب المغرب لإنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلالها، بأن مانشستر يونايتد ضم أمرابط إلى قائمة لاعبي خط الوسط الدفاعي، من أجل تدعيم ذلك المركز، لكنهم لم يقدموا عرضًا رسميًا له أو لناديه.

وأوضح رومانو أن أمرابط سيتم الاعتماد عليه خاصة مع احتمالية رحيل فريد وفان دي بيك.

وذكر فابريزيو أن أولوية مانشستر يونايتد الحالية هي التعاقد مع مهاجم جديد، حيث يجري النادي محادثاته مع هولاند مهاجم أتالانتا.

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