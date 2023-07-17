أوكرانيا تعترف بظروف "صعبة" في الشرق .. وروسيا تظهر قوتها الحقيقية

أقر جنرال أوكراني كبير بأن بلاده تواجه ظروفًا "صعبة" على الجبهة الشرقية ، وقال إن القوات الروسية تعيد انتشارها حول مدينة باخموت المحاصرة في محاولة لوقف هجوم كييف، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال أولكسندر سيرسكي ، قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية ، إن "العدو يعيد نشر قوات ووسائل إضافية بشكل مكثف في هذه المنطقة، خاصة القوات المحمولة جواً ، من أجل وقف هجوم قواتنا في منطقة باخموت".

ومضى سيرسكي ليقول إن الأوضاع على الجبهة الشرقية "صعبة".

وتابع الجنرال سيرسكي قائلاً: "لا يزال الوضع العملياتي في القطاع الشرقي صعبًا.. في الوقت نفسه ، شن الروس هجومًا في اتجاه كوبيانسك ، بهدف هزيمة قواتنا في منطقة كوبيانسك ومواصلة الهجوم في عمق تشكيلاتنا القتالية".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف الصعبة ، قمت بزيارة الألوية القتالية في مجموعتنا والتقيت بقادة الوحدات لتعديل خططنا وحل المشكلات على الفور".

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، أمس، الأحد، إن المواقف على الجانبين "تتغير ديناميكيًا" على طول الجبهة الشرقية حيث أن القتال هناك "تصاعد إلى حد ما".

وأضافت "في باخموت نفسها نقصف العدو والعدو يقصفنا".