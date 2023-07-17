عبر خدمة لـ"جوجل".. تسريب بيانات آلاف من موظفي المخابرات الأمريكية والألمانية

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الاثنين، أن قراصنة الإنترنت نشروا جزءا من بيانات اعتماد المستخدم من خدمة “فيروس توتال” التابعة لـ جوجل، وهي خدمة عبر الإنترنت لتحليل الملفات المشبوهة التي تحظى بشعبية بين موظفي المخابرات الأمريكية والألمانية.

وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أنه تم تسريب قائمة تضم 5,600 اسم وبريد إلكتروني على الإنترنت في أواخر يونيو.

ويشمل التسريب 20 حسابا مرتبطا بأعضاء القيادة السيبرانية الأمريكية، فرع الجيش الأمريكي المسؤول عن إجراء العمليات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أوراق اعتماد الأشخاص الذين يعملون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي.

تم تمثيل ألمانيا في القائمة من قبل أعضاء جهاز مكافحة التجسس العسكري، ووكالة الاستخبارات الفيدرالية، وقوة الشرطة الفيدرالية، والشرطة الجنائية الفيدرالية.

وظهرت بيانات لوكالات حكومية من هولندا والمملكة المتحدة وإقليم تايوان الصيني.