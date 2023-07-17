بسبب موجة الحر.. سيد علي: عساكرنا على الحدود أبطال

أشاد الإعلامي سيد علي، بالجنود المصريين على الحدود من القوات المسلحة والداخلية والذي يتحملون الصعاب في الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة مبالغ فيها في الوقت الحالي، وسط موجة حر شديدة تضرب القاهرة والعديد من محافظات الجمهورية.

سيد علي يشيد بعساكر الجيش والشرطة

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ربنا يكون في عون كل الناس اللي في الشارع، وفي عون الناس اللي معندهمش تكييف أو مروحة في الفترة الحالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع سيد علي، أن حالة الطقس صعبة للغاية، ودرجة الحرارة تقريبا 45 في الوقت الحالي، "أنا طول الطريق صعبان عليا بتوع الميكروباص والأتوبيسات".

واستكمل أن عساكر الداخلية والقوات المسلحة أبطال لتحمل هذا الطقس الصعب في هذه الظروف، والذين يقفون على الحدود من أجل حماية الوطن، "عمر ما في حد منهم اشتكى من أي حاجة".