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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بطقس أسوأ خلال موجة الحر في الولايات المتحدة والعالم

حرارة عالية تشهدها
حرارة عالية تشهدها مناطق عدة بالعالم

قالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، إنه من المتوقع أن تبدأ سلسلة الموجات الحارة الضاغطة في الغرب في التحرك إلى الشمال الغربي ، بينما ستتوسع أيضًا عبر ولايات الجنوب الغربي وساحل الخليج حتى منتصف الأسبوع أو ما بعده، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وأضافت أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في ولايات فور كورنرز ومن تكساس إلى وادي المسيسيبي الى جنوب فلوريدا.

في الصحراء الجنوبية الغربية وأجزاء من تكساس ، من المتوقع أن تكون الحرارة في أعلى المستويات خلال النهار  حتى ربما الأسبوع القادم. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق  وساحل الخليج والجنوب الأوسط ارتفاعات نهارية في منتصف التسعينيات ، مع "مؤشرات حرارة شديدة بين 105-115 فهرنهايت" ، حسبما أفادت خدمة الأرصاد الجوية.
 

من المتوقع أن ترتفع مؤشرات الحرارة هذا الأسبوع إلى مستويات خطيرة على طول ساحل الخليج  وفي الجنوب الشرقي. كانت التحذيرات من الحرارة  بالنسبة لشمال غرب المحيط الهادئ حتى طرف فلوريدا.

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن موجة الحر التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط من المتوقع أن تشتد بحلول منتصف الأسبوع ومن المرجح أن تستمر حتى أغسطس في بعض الأماكن.

وقال موقع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على الإنترنت إنه تم بالفعل تعيين أرقام قياسية جديدة لمحطات أرصاد جوية محددة في أجزاء من نصف الكرة الشمالي ، وقد يتم أيضًا تسجيل أرقام قياسية  جديدة.

وأضاف "من المتوقع أن تشتد الحرارة بحلول منتصف الأسبوع (19 يوليو) في أجزاء من البحر المتوسط بما في ذلك اليونان وتركيا.. من المحتمل استمرار ذلك في أغسطس".

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