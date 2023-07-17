ملك الإصابات.. العضلة الضامة تبعد نابي كيتا عن بداية الموسم مع بريمن

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الاثنين، عن غياب لاعبه الغيني الجديد نابي كيتا عن بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

ورحل كيتا عن ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، حيث عانى من الإصابات في الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأوضح بريمن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كيتا أمس الأحد أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الضامة أثناء إجراء عملية الإحماء استعدادا لمباراة الفريق أمام اولدنبرج، وسيغيب لعدة أسابيع.

وانضم كيتا البالغ من العمر 28 عامًا بشكل مفاجئ إلى بريمن في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن مشاركاته تراجعت مؤخرا بفعل الإصابات المتعددة.

وسبق لكيتا اللعب في الدوري الألماني لكرة القدم عبر بوابة لايبزيج.

وقال أولي فيرنر المدير الفني لبريمن "إنه أمر محبط تماما لنابي ولنا كفريق، سنفعل كل ما بوسعنا لتجهيز نابي في أسرع وقت ممكن، علينا أن نتقبل إمكانية غيابه عن أول مباراتين للفريق".

وأشار "(كيتا) سيسافر معنا إلى زيليرتال، لدينا تجهيز مثالي هناك بالنسبة له من أجل إعادة تأهيله وبإمكانه مواصلة الاندماج في الفريق أيضا".

ويبدأ بريمن مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فيكتوريا كولون في كأس ألمانيا يوم 12 أغسطس المقبل ثم يبدأ مشواره في البوندسليجا باستضافة بايرن ميونخ حامل اللقب بعدها بستة أيام.