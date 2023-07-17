شريف الدسوقى: نخطط للتوسع فى السيارات الكهربائية

صرح المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان إفريقيا: "نطمح من خلال رؤيتنا 2030، جعل العالم مكانًا أكثر نظافة وأمانًا وشمولية للجميع، لذلك نخطط لتقديم المزيد من السيارات الكهربائية .

واضاف "نسعى لتحقيق رؤية مستقبلية دائمة للتنقل في إفريقيا، ونعمل على التوسع وتعزيز تواجدنا في القارة الإفريقية حيث تعد إفريقيا سوقًا رئيسيًا يتمتع بإمكانيات نمو لا مثيل لها.

وقال نمتلك بالفعل وجودًا صناعيًا في جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا وغانا".

جاء ذلك على خلفية تنضيم عرض خاص لفيلم سينمائى لترويج تكنولوجيا e-POWER فى السيارات .

وتم عرض مقطع فيديو للتعريف بتلك التكنولوجيا الـحديثة كنظام فريد من نوعه يعمل بمحرك كهربائي ، ويوفر تجربة قيادة سريعة الإستجابة دون الحاجة إلى إعادة الشحن ، وهي تقنية مُبتكرة تتميز بكفاءة استهلاك الوقود، وتخفض الانبعاثات الناتجة من السيارات. تعد هذه التقنية جزءًا أساسيًا لإنتقال أفريقيا إلى التكنولوجيا الكهربائية